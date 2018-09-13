أعلنت شركة فولكس فاغن الخميس عن وقف صنعاة وانتاج سيارتها الأسطورية "بيتل أو الخنفساء" في العام 2019 مع إصدار أخر طرازين من هذه السيارة للاحتفال بالتراث الغني الذي تركته هذه السيارة عبر التاريخ.
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فولكس فاغن تعلن وقف صناعة سيارتها الأسطورية "بيتل، كوكسينيل" في العام 2019
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فولكس فاغن تعلن وقف صناعة سيارتها الأسطورية "بيتل، كوكسينيل" في العام 2019
وقال هنريك ووبكين، الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاغن في أمريكا الشمالية: "خسارة الخنفساء بيتل بعد ثلاثة أجيال وعلى مدار ما يقرب من سبعة عقود، سيثير مجموعة من المشاعر بين العديد من المعجبين بسيارة الكوكسينيل".
وأضاف العملاق الألماني للسيارات أنه سيركز مستقبلا السيارات العائلية الكبيرة والسيارات الكهربائية.
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