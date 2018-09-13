استنفار في صفوف شرطة مكافحة الشغب بينما كانت السلطات تستعد لإزالة مجموعة من منازل الأشجار التي بناها ناشطون حماية البيئة في غابة قديمة في غرب ألمانيا، حيث كان من المقرر قطع أشجارها الشهر القادم لتهيئتها لعمل مناجم فحم.
شاهد أنصار البيئة يعيشون على قمم الأشجار منعا من قطعها في ألمانيا
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شاهد أنصار البيئة يعيشون على قمم الأشجار منعا من قطعها في ألمانيا
وكان مئات من رجال الشرطة قد استعدوا مصحوبين بشاحنات إطفاء وآليات ثقيلة لإزالة تلك الأكواخ التي يحتلها أنصار البيئة في الغابة التي يعود عمرها إلى 12 ألف عام بالقرب من بلدة كيربن، جنوب غرب كولونيا.
واستخدمت الشرطة مكبرات الصوت في وقت مبكر من الصباح لتحذير النشطاء وإجبارهم على مغادرة نحو 60 مأوى بين الأشجار، بما في ذلك منصات مبنية على ألواح خشبية طويلة. ولم يتضح على الفور عدد المحتجين الذين احتلوا منازل الأشجار تلك. بينما رفض الناشطون مزاعم السلطات المحلية التي اعتبروها "سخيفة" بأن تلك الأكواخ تعتبر خطرا في حال حدوث حريق.