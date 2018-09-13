زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس منزل جوزيت أودان أرملة المناضل الشيوعي موريس أودان الذي ناضل إلى جانب الثوار الجزائريين من أجل استقلال الجزائر خلال حلاب التحرير. وخلال الزيارة إعترف الرئيس الفرنسي ولأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة بممارسة الجيش الفرنسي إبان استعمار الجزائر التعذيب أمام أرملة المناضل الفرنسي الذي تعرض للتعذيب. كما أقر ماكرون بوفاة موريس أودان جراء التعذيب لبي تعرض له من طرف الجنود الفرنسيين.
شاهد: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور أرملة المناضل موريس أودان
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شاهد: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور أرملة المناضل موريس أودان
وقال ماكرون لجوزيت " أنت لم تتخلي عن سعيك لإظهار الحقيقة، وأنا أقوم بالاعتراف بها".
هذا وأعلن الرئيس الشاب عن فتح الأرشيف المتعلق "بقضايا اختفاء مدنيين وعسكريين فرنسيين وجزائريين".
وكافحت عائلة أودان لأكثر من 60 عاما لإقرار حقيقة تعرض موريس للتعذيب.
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