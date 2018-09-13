أذاعت شبكة سكاي نيوز البريطانية شريط فيديو يظهر المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين أثناء تحرشه جنسياً بسيدة خلال مقابلة عمل جرت بينهما بمكتبه عام 2011.
شاهد: هارفي واينستين يتحرش بسيدة أثناء مقابلة عمل
شاهد: هارفي واينستين يتحرش بسيدة أثناء مقابلة عمل
وتم تسجيل الفيديو بواسطة ميليسا طومسون، وهي إحدى السيدات اللاتي اتهمن واينستين باغتصابهن إبان إطلاق حملة "مي تو" ضد الاستغلال الجنسي للسيدات في هوليوود وحول العالم.
وتوجهت طومسون لمكتب واينستين لعرض خدمات شركتها عليه وسجلت المقابلة كتقليد اتبعته الشركة في جميع مقابلات العمل الخاصة بها.
ويظهر الفيديو ربت واينستين لكتف طومسون بشكل حميمي كما يقول لها "أنت ساخنة... دعيني أحصل على جزء صغير منك. أعطه لي. لا بأس، هل ترغبين في فعل المزيد؟"
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وتقدمت طومسون بدعوى قضائية في شهر يونيو-حزيران الماضي متهمة واينستين باغتصابها في فندق بنفس ذات الليلة التي سجلت فيها مقابلتهما.
وقال محامي المنتج الحائز على جائزة الأوسكار إن الفيديو "لا يظهر إرغام" طومسون على شيء بالقوة، كما أنه يظهر إعجاب متبادل بين طومسون وواينستين.
ويواجه واينستين تهماً رسمية بالتعدي الجنسي على ثلاث سيدات ليس من بينهن طومسون.