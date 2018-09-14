مصادر إعلامية: طائرة بوينغ فاخرة "هدية" من أمير قطر إلى الرئيس التركي

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طائرة بيونغ فاخرة من طراز 8-747 "هدية" من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وفق تقارير إعلامية. وذكرت مصادر المعارضة التركية أن ثمن الطائرة يبلغ 400 مليون دولار، مضيفة أن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض غمزة تاشجير ستطرح استجوابا في البرلمان التركي بشأن "شراء" الطائرة.
وقال موقع "أحوال تركية" إن الطائرة المذكورة والمخصصة للشخصيات الهامة حطت في مطارٍ بإسطنبول صباح الأربعاء، ما أثار انتقادات حادة من قبل المعارضة بالنظر إلى ثمنها الباهظ.
وصفت تاشجير الطائرة التي تضم سبع غرف وقاعتي استقبال بأنها "قصر طائر"، حسب المصدر المذكور.
وتساءلت تاشجير:"هل ما يتردد عن شراء تلك الطائرة حقيقي؟، ولو كان الأمر حقيقيا فما هو الهدف وتركيا تعاني أزمة اقتصادية حادة؟".
وأضافت أن القصر الجمهوري يطالب الشعب التركي بالتقشف في احتياجاته اليومية الأساسية وفي الوقت نفسه لا يمكنه التخلي عن مظاهر الترف.
ويأتي خبر هذه الطائرة بعد إعلان زوج ابنة إردوغان ووزير المالية والخزانة برات ألبيرق عن حزمة إجراءات تقشفية.
وتنضم هذه الطائرة إلى الأسطول الحكومي التركي الذي يضم 11 طائرة، ولم تعلق الحكومة على الأمر لكن صحيفة "غونش" الشعبية الموالية لأردوغان أكدت أن الطائرة "هدية" وأنها وصلت بالفعل إلى البلاد.
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