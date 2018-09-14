بريطانيا تصف مقابلة تلفزيونية مع روسيين مشتبه بهما بتسميم سكريبال بالمفبركة

رفض وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت ظهور رجلين روسيين، يشبهان شخصين تتهمهما لندن بدخول انجلترا لقتل جاسوس سابق، في مقابلة تلفزيونية، ووصف المقابلة بأنها "مفبركة".
وحدد الادعاء البريطاني الأسبوع الماضي هوية روسيين، قال إنهما يعملان تحت اسمين مستعارين هما ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف، واتهمهما بمحاولة تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في انجلترا بغاز أعصاب، مخصص للأغراض العسكرية.
وقال هانت في تغريدة على تويتر "حان الوقت لوقف عروض التلفزيون المفبركة- اكتشف العالم ما تقوم به روسيا في هذا الشأن".
وقال هانت في تغريدة له على تويتر وهو يستهزئ بما ادعته روسيا، إن آخر مرة ادعى فيها الجيش الروسي أنه في سياحة كانت عندما اجتاح أوكرانيا سنة 2014.
وأضاف هانت إنه بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم وقعت الحرب شرقي أوكرانيا، حيث ادعت روسيا عدم إرسال قوات لها هناك أيضا، وعلى حد تعبير هانت كان "المقاتلون" (بحسب روسيا) مجرد متطوعين ذهبوا إلى المنطقة هناك في سياحة وفق المنطق الروسي.
وقال الرجلان إنهما كانا في زيارة سياحية لإنجلترا، وسافرا إلى مدينة سالزبري لمشاهدة كاتدرائية، وبغاية الترفيه.
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