سلسلة انفجارات للغاز توقع قتيلا وعددا من الجرحى في ضواحي بوسطن

هزت عشرات الانفجارات الناجمة عن قطع أنابيب للغاز الطبيعي ثلاث مناطق سكنية قرب بوسطن في الولايات المتحدة، ما أدى على إصابة ستة أشخاص على الأقل بجروح بسبب الحرائق، ودفع بفرق الطوارئ إلى إجلاء مئات المقيمين.
وقال متحدث باسم مستشفى لورانس العام إن المصابين الستة يخضعون للعلاج، وإن حالة اثنين منهم وصفت بالخطيرة. وأشار المتحدث ذاته إلى أن ثلاثة جرحى من بينهم أحد عناصر فرق الاطفاء أصيبوا في أندوفر.
من جانبها قالت شرطة ولاية ماساشوساتس إنه تم الإبلاغ عن 70 حريقا وانفجارا وتحقيقا في حالات تسرب للغاز. وقد تجندت حوالي 50 منطقة إدارية لمواجهة الحالات الطارئة.
إلى ذلك، قالت الشركة الكولمبية للغاز إنها سوف تطور أنابيب الغاز عبر الولاية، بما فيها المنطقة التي وقعت فيها الانفجارات. ولم تتضح على الفور إذا كان هناك بالفعل عمل قيد الإنجاز في تلك المناطق السكنية.
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