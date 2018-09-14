طالب الممثل الأمريكي الشهير هاريسون فورد مواطنيه بعدم التصويت لصالح من ينكرون حدوث التغير المناخي وخطورته في إشارة واضحة للرئيس دونالد ترامب.
الممثل الشهير هاريسون فورد يحذر الأمريكيين من انتخاب من لا يؤمنون بالعلم في إشارة لترامب
الممثل الشهير هاريسون فورد يحذر الأمريكيين من انتخاب من لا يؤمنون بالعلم في إشارة لترامب
وجاءت تصريحات نجم هوليوود خلال فعاليات قمة المناخ العالمي بمدينة سان فرانسيسكو، حيث طالب بخطوات جدية لمحاربة تغير المناخ كالاستثمار في الطاقة النظيفة المتجددة وحماية الغابات ومصايد الأسماك.
وقال فورد غاضباً: "حبا بالله، توقفوا عن إعطاء القوة لمن يتظاهرون بأنهم لا يؤمنون بالعلم لخدمة مصالحهم الشخصية... هم يعلمون أنفسهم جيداً، ونحن نعلمهم جيداً".
ولطالما أنكر ترامب حدوث التغير المناخي وقاد بلاده للانسحاب من "اتفاقية باريس للمناخ" لتخفيف مخاطر التغير البيئي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية بعدة أشهر.
وتأتي دعوات فورد قبيل الانتخابات النصفية لمجلس الشيوخ الأمريكي (كونغرس) في نوفمبر-تشرين الثاني المقبل.
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