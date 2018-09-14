اجتاحت العواصف الرعدية الشديدة المصحوبة بالأمطار الغزيرة عدة مناطق وأقاليم مغربية يومي الأربعاء والخميس ما أدى لغلق عدة طرق وأغرق أخرى بالمياه.
شاهد: عواصف رعدية تجتاح عدة مناطق بالمغرب
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شاهد: عواصف رعدية تجتاح عدة مناطق بالمغرب
وهبت العواصف على أقاليم ضمت مراكش، والجديدة، وخريبكة، ووارزازات، والراشدية، والسمارة ضمن عدة أقاليم أخرى.
وهطلت الامطار بغزارة على تلك الأقاليم مما أعاق حركة المرور فيها، كما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية لسحب المياه من الشوارع.
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