إعصار فلورانس على أبواب الساحل الشرقي للولايات المتحدة

يستعد سكان الساحل الشرقي للولايات المتحدة للتعرض إلى عواصف إعصار فلورانس، الذي يهدد بوقوع فيضانات كارثية، وذلك حين ترافقه أمطار طوفانية تدفعها رياح قوية. ويبقى الاعصار خطيرا مهددا لحياة ملايين الأمريكيين، حتى وإن تراجع على المستوى الأول على سلم سافير سيمسون الذي يعد خمسة مستويات.

وتبعد عين الاعصار حوالي 95 كلم عن ويلمنغتون في كارولينا الشمالية، وهو يتحرك بسرعة 150 كلم في الساعة. ويُتوقع أن تلحق أضرار بنحو 10 ملايين شخص بسبب الاعصار، وأن يجبر مليون شخص على إخلاء منازلهم على ساحل كارولينا وفرجينيا، كما يتوقع أن تحدث حالات ازدحام شديدة على الطرقات السيارة على طول أميال عدة.