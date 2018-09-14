عاجل

عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

إعصار فلورانس على أبواب الساحل الشرقي للولايات المتحدة

تقرأ الآن:

إعصار فلورانس على أبواب الساحل الشرقي للولايات المتحدة

إعصار فلورانس على أبواب الساحل الشرقي للولايات المتحدة
حجم النص Aa Aa

يستعد سكان الساحل الشرقي للولايات المتحدة للتعرض إلى عواصف إعصار فلورانس، الذي يهدد بوقوع فيضانات كارثية، وذلك حين ترافقه أمطار طوفانية تدفعها رياح قوية. ويبقى الاعصار خطيرا مهددا لحياة ملايين الأمريكيين، حتى وإن تراجع على المستوى الأول على سلم سافير سيمسون الذي يعد خمسة مستويات.

وتبعد عين الاعصار حوالي 95 كلم عن ويلمنغتون في كارولينا الشمالية، وهو يتحرك بسرعة 150 كلم في الساعة. ويُتوقع أن تلحق أضرار بنحو 10 ملايين شخص بسبب الاعصار، وأن يجبر مليون شخص على إخلاء منازلهم على ساحل كارولينا وفرجينيا، كما يتوقع أن تحدث حالات ازدحام شديدة على الطرقات السيارة على طول أميال عدة.

وإلى حد الآن، توجه نحو 12 ألف شخص إلى 126 ملجأ في كارولينا الشمالية. وفي مدينة نيو بيرن سجل وقوع فيضانات وارتفع مستوى المياه إلى نحو ثلاثة أمتار، وينتظر أن يتم إجلاء 150 شخصا من المدينة التي تعد 30 ألف نسمة.

وفي كارولينا الشمالية والجنوبية، انقطع التيار الكهربائي عن بيوت نحو 188 ألف أمريكي، فيما تتوقع شركات المرافق العامة أن يطال الأمر ملايين الأمريكيين، وقالت إن إعادة تشغيل التيار ستتطلب أسابيع عدة.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: اعصار ماريا يأتي على الأخضر واليابس في الصين

مقتل 11 متجوّلا بعد غمر مياه الأمطار لخور جبلي جنوب إيطاليا