"الابتكار" و"ريادة الأعمال" عاملان أساسيان في شانغهاي... وادي السيليكون الجديد

شانغهاي التي تعتبر أكبر مركز مالي في الصين حققت في الآونة الأخيرة طفرة في الابتكار لدى رجال الأعمال والشركات الناشئة.

نيكوليتا كريتيكو- يورونيوز:"من هذه المدينة التي تتواجد بها قناة تعود إلى القرن الرابع عشر وواجهة مائية مستقبلة مليئة بناطحات السحاب، تعد شانغهاي الرمز الأكثر فعالية لصين مزدهرة وحديثة. وتحتل شنغهاي الآن المركز الأول في البلاد كمركز متخصص في الابتكار التكنولوجي على المستوى الدولي. ولهذا السبب هناك نمو هائل في الشركات الناشئة التي تستفيد من محيطها العالمي خلال السنوات القليلة الماضية".

من مقر شركة الروبوتات شياو. هذا الروبوت يرحب بنا بحرارة.

شركة شياوا هي واحدة من الشركات الرائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لأنها تركز على البحث والتطوير التكنولوجي الذكي للأجهزة من جهة، ولأنها توفر أنظمة ومكونات التكنولوجيا الروبوتية في العالم من جهة أخرى.

ماكينو ماوو رئيس قسم التسويق: الروبوت شياوا هو في الواقع وسيلة لتقديم خدمات خاصة مثل الاستماع والتحدث بفضل دماغه المرتبط بنظام تخزين عن بعد. حتى الآن، يتم تطبيق هذا الروبوت في التعليم، والعلاج الطبي، والأعمال التجارية وحتى الترفيه.

لكن، ما هو الشيء الذي يجعل شنغهاي جذابة بالنسبة لهذه الشركات الناشئة؟

طرحنا هذا السؤال على ماكينو ماوو مدير التسويق لهذه الشركة:"

شانغهاى كانت دائما مدينة مالية دولية. تجذب العديد من المواهب والموارد وتقدم الكثير من الدعم. موقعها الاستراتيجي يساعد كذلك في تعزيزهذه التنمية" .

هنا يحاولون أيضا تطوير وسائل الموصلات، شركة موبايك مثلا تقترح دراجات ذات خدمة ذاتية، يمكنك أخذها من مكان وتركها في مكان آخر.... توفير وسيلة تنقل بأسعار معقولة، هذا بالضبط ما تقوم به هذه الشركة.

هي هان كوي مدير شركة بيكين موبايك للتكنولوجيا

"دراجاتنا هي بدون قفل. إنه مفهوم أكثر شعبية من الدراجات المشتركة التقليدية لأننا لا نملك محطة، مع تطبيق الهاتف يمكنك تحديد موقع الدراجات المتوفرة حولك مثل لعبة. البوكيمون غو، تختار فقط الدراجة، تضع فقط هاتفك فوقها لكي يتعرف عليها، بعد ذلك يتم فتحها في ثانية واحدة، بعدها يمكنك الذهاب بها إلى أي مكان وتركها حيثما تريد.. "

داخل الشركة - يعرض لنا جاسون كيفية عمل هذه الدراجة

يمكنك استعمال هذه الدراجة في أي مكان. كل ما تحتاجه هو تنزيل التطبيق على هاتقك وإنشاء حساب خاص بك.

هي هان كوي مدير شركة بيكين موبايك للتكنولوجيا

هناك نظام تحديد المواقع داخل البطاقة، بالإضافة لشريحة، كما يوجد ثلاثة أجهزة لتحديد المواقع ووحدة معالجة مركزية، هي أشبه بالهاتف لديه قفل تقليدي لذلك يمكنك العثورعلى دراجاتنا بدقة للغاية على هاتفك.

الشركة تأسست في عام 2015 وتملك اليوم 6 ملايين دراجة هوائية في جميع أنحاء العالم و20 مليون رحلة يومية.

نيكوليتا: "تتميز شانغهاي بعروضها الثرية فيما يخص الجانبين الثقافي والترفيهي، ويساعدها في ذلك موقعها القوي في سوق سياحة الأعمال.

هنا نجد بعض أرقى الفنادق في العالم التي بفضل منتجاتها وخدماتها المصممة خصيصا تتكيف مع احتياجات العملاء المختلفة.

في شانغهاي، تتنافس الفنادق أكثر فأكثر من خلال توفير خدمات استثنائية وتجارب لا تنسى لضيوفها، بما في ذلك فرصة الجمع بين العمل والمتعة.

بول أليكسندر المدير العام لواندا رايت (فندق بوند):"شانغهاي بالطبع هي عاصمة للاستيراد والتصدير في آسيا في الوقت الحالي بفضل الكثير من المنتجات الواردة والصادرة والأعمال التجارية.... إلخ.

نحن بصدد إطلاق مبادرة "حزام واحد، طريق واحد"، نود ربط الصين بالشرق والغرب، لأن هذا الأمريعد سوقا مثالية للاجتماعات وأخذ المبادرة للتركيز على المؤتمرات وما إلى ذلك.

إذا أردت زيارة المناطق التقليدية المحيطة، يمكنك زيارة مدينة تشو- جيا- جيياو" المتواجدة في كينغ بو التابعة لمقاطعة تشانغاهاي.

هناك يمكنك التجول في هذه المدينة المائية الجميلة والقديمة التي تأسست منذ حوالي 1700 سنة. كما يمكنك أخذ بعض الدروس في "التايت - سي" أثناء الإقامة فيها، أو أخذ بعض الدروس في فنون الخط اليدوي من أجل الاقتراب من الثقافة الصينية.

دعونا نعود إلى عالم الأعمال من خلال المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات الذي يلعب دورا رئيسيا في بيئة الأعمال في شونغاهاي والذي فتح أبوابه في 2015، حيث تقدر مساحته ب 860 ألف متر مربع ومساحة بناء جديدة تقدر ب 1.47 مليون متر مربع.

في هذا المكان سيتم تنظيم معرض الصين الدولي للإستيراد في الفترة ما بين 5 و10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

وستتمكن الشركات المشاركة في الحدث من عرض منتجاتها على المنصة الإلكترونية. يمكنهم أيضا البحث عن شركاء محتملين، وإتمام التداول عبر الإنترنت باستخدام أدوات غير نقدية مثل أنظمة الدفع الرقمية.

بونغ يونغ شان- المدير العام لمركز التشغيل في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات:" معرض شانغهاي الدولي ومركز المؤتمرات يشبه حاملة الطائرات في صناعة المعارض. وهو أيضا مجمع وطني للتجارة و المعارض . أعتقد أنه يمكنني استخدام جملة واحدة لوصف هذا المركز. إنه منصة لتنفيذ سياسة الإصلاح في الصين وفتح مبادرة الحزام والطريق. هو أيضا منصة لتعزيز تنمية الأعمال والتجارة وتشجع تطوير صناعة المعارض في شانغهاي".

ومن الجانب السياحي نهرهوانغبو يجعل مدينة شانغهاي مميزة للغاية، حيث يعد من معالم المدينة. ويمتد هذا النهر السحري عبر مدينة شانغهاي، ويقسمها إلى منطقتين: بوكسي في (الضفة الغربية) وبودونغ في (الضفة الشرقية).

فونغ آوو-مدير العمليات في شانغهاي هوانغبونهر كروز: "نود أن تتحول الجولات السياحية في نهر هوانغبو إلى منتج سياحي عالمي المستوى قبل عام 2020. حاليا نقدم بشكل رئيسي خدمات الجولات والطعام على متن القوارب. عملائنا المستهدفون حاليا هم العملاء من الطبقة الراقية، لذلك نقدم طعاما رائعا ولذيذا لتلبية رغباتهم.

سواء كنت في رحلة من أجل السياحة أو الأعمال، يجب ألا تفوت فرصة زيارة حديقة «يويوآن، التي تم بناؤها منذ أكثر من 400 عام. التصاميم الرائعة والمناظر الطبيعية الجميلة والطراز الفني لهذه الحديقة جعل المنطقة واحدة من أبرز معالم شنغهاي. هناك يمكنك التمتع بشرب الشاي الذي تحبهو تنول زجبة طعام لذيذة في الشارع.

بمجرد تناولك للطعام في شانغهاي، قد تغير وجهة نظرك السابقة حول الطعام الصيني. شانغهاي تقدم الكثير من خيارات الطهي، في المحلات الصغيرة على جانب الطريق وفي المطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان. سنقوم بتذوق بعض الأطباق المميزة والفريدة التي اشتهرت بها هذه المدينة. تعالوا معنا....."

لويزا فونغ براند ممثلة يونغ فود تقول:"أسلوب شانغهاي في الطهي يعكس رؤية الحياة هنا التي تركز على الاهتمام بالتفاصيل. طباخينا لديهم مهمة الحفاظ على تراث المطبخ المحلي التقليدي، لذلك نحن نحترم دائما الطرق التقليدية في التحضير.

نيكوليتا-يورونيوز:"وصلنا إلى نهاية إقامتنا في شنغهاي، نأمل أنكم استمتعتم معنا بهذه الرحلة في هذه المدينة الرائعة، نراكم قريبًا ونشكركم على اهتمامكم.