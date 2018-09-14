تقرير: إسرائيل تنفي بيع منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية للسعودية

نفى مسؤولون أمنيون إسرائيليون الخميس ما ورد في تقرير إعلامي يقول إن السعودية اشترت من إسرائيل منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية العسكرية، بحسب ما نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

المعلومات حول صفقة المنظومة الدفاعية بين تل أبيب والرياض، نشرها موقع "الخليج أونلاين"، ومقره لندن نقلا عن مصادر دبلوماسية، معتبرا أن عملية البيع تعكس تحسن "غير مسبوق" في تاريخ العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

لكن لم يصدر أي تأكيد أو نفي سعودي بشأن التقرير.