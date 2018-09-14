مانافورت مساعد ترامب السابق.. مذنب ويوافق على التعاون مع المحقق مولر

وافق المدير السابق لحملة دونالد ترامب بول مانافورت على التعاون مع المحقق الخاص روبرت مولر في التحقيق الذي يقوده حول التدخل الروسي في الانتخابات.
وكان مانافورت قد اعترف في 21 آب/ أغسطس الماضي بثماني تهم تتعلق بمخالفات مالية. حيث اكتشفت هيئة محلفين مؤلفة من 12 عضواً أن مانافورت متورط في تزوير بنكي وخمس تهم احتيال ضريبي، بالإضافة إلى تهمة تتعلق بعدم الكشف عن حسابات بنكية أجنبية.
كما أقر مانافورت (69 عاماً) بالذنب أيضاً في تهمتين جنائيتين ليصبح أكبر مسؤول في حملة ترامب يعترف بتهم في تحقيق مولر.
وألقى التحقيق بظلاله على البيت الأبيض، ويمثل قرار مانافورت التعاون مع الادعاء انتكاسة للرئيس ترامب قبل انتخابات الكونغرس في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر.
واعترف مانافورت الجمعة بتهمة التآمرعلى الولايات المتحدة وتهمة أخرى بالتآمر لعرقلة العدالة في تحقيق الذي يجريه المحقق الخاص مولر.
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وقال البيت الأبيض إن قرار مانافورت التعاون مع التحقيق والاعتراف بتهمتين لا علاقة له بفوز ترامب بانتخابات 2016. وأضافت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض: "هذا ليس له أي علاقة مطلقاً بالرئيس أو حملته الرئاسية الفائزة في 2016".
وقاد مانافورت حملة ترامب في منتصف 2016 عندما انتخب ترامب مرشحاً للجمهوريين في الرئاسة خلال مؤتمر الحزب.