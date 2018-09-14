حذاء أستاذ جامعي يتحول إلى رمز للفقر في فنزويلا وحملة تبرعات لصالح الأستاذ

تحولت قصة الفنزويلي خوسيه إيبارا إلى موضوع مثير يتناقله متابعو وسائل الاجتماعي. فهذا الأستاذ الجامعي، البالغ من العمر 41 عاما لا يملك ما يكفي من المال ليصلح نعل حذاءه المهترئ بسبب الانهيار القياسي الذي يشهده اقتصاد فنزويلا في الآونة الأخيرة.

إيبارا الحاصل على شهادة الماجستير، ويحضّر رسالة الدكتوره في أهم جامعات البلاد وهي الجامعة الفنزويلية المركزية UCV، يتقاضى راتبا من 5.9 مليون بوليفار شهريا (1.70 دولار في السوق السوداء).