على مدى العقدين الماضيين تلاشت الثلوج في سويسرا من منطقة تقارب مساحتها مرتين مساحة لوكسومبورغ. ويقول علماء من جامعة جنيف إن 36% من الأراضي السويسرية تقلصت فيها نسبة الثلوج أو تلاشت بالكامل، على مدى عشر سنوات الأولى حتى 2005، ولكن تلك النسبة زادت لتبلغ 44% أي ما يمثل 5200 كلم مربع، بين فترة 2005 و2017.
في بلاد الألب .. ثلوج تتلاشى من الخارطة في سويسرا
في بلاد الألب .. ثلوج تتلاشى من الخارطة في سويسرا
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وفي الخريطة التالية تشير المناطق الحمراء إلى تقلص نسبة الثلوج فيها، وتقول الجامعة إن ظاهرة تلاشي الثلوج، ربما تكون مرتبطة بالاحتباس الحراري، ويعتمد هذا الرأي على تحاليل أولية لبيانات أقمار اصطناعية غطت كامل الأراضي السويسرية على مدى 22 سنة.
وقد استعمل الباحثون صورا التقطت لسنوات عدة من الأقمار الاصطناعية لرسم صورة عن تقلص تلك المساحات، ويقول الأستاذ المحاضر غريغوري جولياني، إنه تم تخزين 6500 صورة غطت مرحلة زمنية لنحو 34 سنة، مبينا أنه إذا تم اللجوء للحصول إلى هذه الصور بحسب سعر السوق، فإن قيمتها ستتجاوز 6 ملايين فرنك سويسري، وأضاف إن تلك الصور ثروة لا تقدر بثمن بالنسبة إلى الدوائر العلمية.