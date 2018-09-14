قريبا أول سائح فضائي: سبيس إكس توقع عقدا مع مسافر خاص للدوران حول القمر

قالت شركة سبيس إكس المتخصصة في تكنولوجيا رحلات الفضاء والمملوكة للملياردير إيلون ماسك، إنها وقعت عقدا مع أول مسافر خاص في العالم للطيران حول القمر، على متن مركبة الإطلاق بي.إف.آر (بيغ فالكون روكيت)، التي ما تزال في مرحلة التطوير، ولن يتسنى لها الاقلاع قبل سنوات عدة.
وقالت الشركة على موقع تويتر للانترنت إنه لم ترسل بعثة مأهولة حول القمر منذ رحلة أبولو 17 لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا في ديسمبر 1972، وإن 24 شخصا فقط ذهبوا إلى القمر عبر التاريخ.
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واعتبرت الشركة التي لم تفصح عن هوية المسافر، أن الخطوة مهمة لتمكين أي شخص يحلم بالقيام برحلة إلى الفضاء. وقالت سبيس إكس في تغريدة يوم الخميس "اكتشف من سيسافر ولماذا يوم الاثنين 17 سبتمبر (أيلول)".
وكانت الشركة أعلنت بداية العام الماضي أنه سيتم إرسال شخصين إلى القمر بداية من 2018 على متن مركبتها فالكون هيفي، ولكن الرحلة لم تنظم أبدا، رغم دفع المسافرين المفترضين مبلغا مهما مسبقا لتلك المهمة، وكان يفترض أن يبدأ الرجلان تدريباتهما العام الماضي، بعد تقييم حالتهما البدنية.
وتراهن سبيس إكس على السياحة الفضائية مثل فيرجن غالاكتيك، التي عددت من تجارب مركبتها "سبيس شيب2 في أس أس يونيتي"، التي يتم اطلاقها بواسطة طائرة. وتبلغ كلفة المقعد الواحد 250 ألف دولار.
ويفترض أن يرسل سبيس إكس نظريا رواد فضاء من وكالة الفضاء ناسا أيضا إلى محطة الفضاء الدولية ابتداء من العام المقبل، بعد أن تكفلت مركبات سويوز الروسية الصنع بنقل رواد الفضاء إلى المحطة الدولية.