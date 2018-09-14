قريبا أول سائح فضائي: سبيس إكس توقع عقدا مع مسافر خاص للدوران حول القمر

قالت شركة سبيس إكس المتخصصة في تكنولوجيا رحلات الفضاء والمملوكة للملياردير إيلون ماسك، إنها وقعت عقدا مع أول مسافر خاص في العالم للطيران حول القمر، على متن مركبة الإطلاق بي.إف.آر (بيغ فالكون روكيت)، التي ما تزال في مرحلة التطوير، ولن يتسنى لها الاقلاع قبل سنوات عدة.

وقالت الشركة على موقع تويتر للانترنت إنه لم ترسل بعثة مأهولة حول القمر منذ رحلة أبولو 17 لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا في ديسمبر 1972، وإن 24 شخصا فقط ذهبوا إلى القمر عبر التاريخ.