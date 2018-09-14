وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الجمعة انتقادات حادة لسلفه جون كيري بسبب لقائه مع مسؤولين إيرانيين في محادثات عبر قنوات خلفية واتهمه بمحاولة تقويض سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب حيال طهران.
بومبيو ينتقد جون كيري للقائه مسؤولين إيرانيين عبر قنوات خلفية
بومبيو ينتقد جون كيري للقائه مسؤولين إيرانيين عبر قنوات خلفية
وقال بومبيو في مؤتمر صحفي "ما فعله الوزير كيري غير لائق وغير مسبوق... ما كان يجب عليه أن يشارك في هذا النوع من السلوك. الأمر لا يتسق مع طبيعة السياسة الخارجية للولايات المتحدة كما أمر بها هذا الرئيس. الأمر تخطى كونه غير لائق".
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من اتفاق الأسلحة النووية الإيراني في شهر مايو-آذار الماضي وهو ما أعقبه إعادة فرض لعقوبات اقتصادية كبيرة على طهران.
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اتهام روسيا
على جانب آخر من العقوبات الأمريكية، اتهم بومبيو اليوم الجمعة روسيا بالسعي بشكل حثيث لتقويض أثر العقوبات الدولية على كوريا الشمالية.
وقال بومبيو خلال إفادة صحفية في وزارة الخارجية إن تطبيق العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة ضروري لتحقيق هدف نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.
وجاءت تصريحات بومبيو بعد أن اتهمت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي موسكو يوم الخميس بالسعي للتستر على انتهاكات ارتكبها روس لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية بعد أن سعت لإدخال تغييرات على تقرير مستقل بشأن انتهاك العقوبات.