لا مكان للمكفوفين في برج ترامب.
شهادة: ترامب قال لا داعي لأبجدية المكفوفين في برجي لأنهم لن يسكنوا هناك
شهادة: ترامب قال لا داعي لأبجدية المكفوفين في برجي لأنهم لن يسكنوا هناك
قالت موظفة سابقة في مؤسسة دونالد ترامب إن الرئيس الأمريكي كان قد طلب من أحد المهندسين المشرفين على بناء برجه إزالة حروف أبجدية برايل الموجهة للمكفوفين "لأنه لن يعيش أي مكفوف في البرج".
وروت بابرا ريس تفاصيل الحادثة لمجلة "ذا نيويورك ديلي نيوز" وقالت إنها تعود لفترة سبقت وصول ترامب إلى رئاسة البيت الأبيض.
وبحسب زعم الموظفة، فقد استدعى ترامب المهندس ليسأله عن سبب وجود الحروف البارزة على لوحات المصاعد، ثم طلب منه إزالتها رغم أن ذلك يخالف القانون الفيدرالي في الولايات المتحدة. وأضاف ترامب : " يجب إزالة الأفكار الغبية سواء كانت مع أو ضد القانون".
اقرأ أيضاً:
ترامب كاد يشعل فتيل الحرب مع بيونغ يانغ بسبب تغريدة
تطبيق " كن عيني " لمساعدة المكفوفين في حياتهم اليومية.
ويُعرف ترامب بتصريحاته الجريئة والمثيرة للجدل منذ وصوله إلى منصب الرئاسة، إلا أن القصة التي روتها الموظفة تؤكد أن الحالة كانت كذلك حتى قبل دخوله إلى عالم السياسية .
وقالت ريس " إن ترامب لم يتغير كثيراً عن قبل، بل إن المخاطر اليوم أكبر... هذا السلوك لم يعد يتوجه فقط للرسامين أو النجارين... الأمر اليوم يتعلق بتنفير الحلفاء والقيام بأشياء غير منطقية وخطيرة".