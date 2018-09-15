عرضت ولاية كوينزلاند الاسترالية السبت مكافأة قدرها 100 ألف دولار استرالي (71500 دولار) مقابل معلومات تقود إلى اعتقال المسؤولين عن إتلاف فراولة بغرس إبر خياطة فيها.
مكافأة بـ 100 ألف دولار للتعرف على من أتلف الفراولة بالإبر في أستراليا
مكافأة بـ 100 ألف دولار للتعرف على من أتلف الفراولة بالإبر في أستراليا
وقالت الشرطة إن من المعتقد أن ست علامات تجارية للفراولة ملوثة بإبر ودبابيس مما دفع السلطات لإصدار تحذيرات تطالب الناس بتقطيع الفاكهة قبل تناولها.
وقالت رئيسة وزراء كوينزلاند أنستيشا باليشيه في مؤتمر صحفي أكدت فيه أمر الجائزة "يحاول أحد ما تخريب الصناعة لكنهم يعرضون حياة الرضع والأطفال والأسر للخطر أيضا بفعلتهم هذه".
وقالت الشرطة إنها تعتقد أن مصدر الفاكهة التي تحتوي على الإبر والدبابيس هو مورد مقره في كوينزلاند.
وتعد الولاية منتجا كبيرا للفراولة في صناعة وطنية حجمها أكثر من 130 مليون دولار استرالي سنويا. وسحبت مجموعة وولورث كل الفراولة التي تحمل العلامات التجارية المتضررة من متاجرها.
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وتراجعت أسعار الفراولة في شتى أنحاء الدولة. وذكرت شبكة (إيه.بي.سي نيوز) يوم السبت أن أسعار الجملة انخفضت إلى 0.50 دولار استرالي للصندوق أقل من تكلفة الإنتاج في ولاية استراليا الغربية حيث تزدهر الآن محاصيل الفراولة، واضطر مزارعون للتخلص من أطنان من هذه الفاكهة.