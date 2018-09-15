أظهرت لقطات جوية مصورة التقطتها طائرة بدون طيار جزأين من بحيرة سولت لايك التي يتوسطها خط سكة حديد يقطع البحيرة إلى قسمين اختلاف واضح في لون الماء بين القسمين بسبب التغير الكبير في نسبة الملوحة. ظهر الماء باللون الوردي في الفيديو لأن الميكروبات الوردية تملأ الجانب الشمالي من البحيرة.
شاهد: بحيرة يوتا بلونين مختلفين
شاهد: بحيرة يوتا بلونين مختلفين
ووفقًا لمركز التعليم الوراثي بجامعة ولاية يوتا "يتغير لون الماء، ليصبح لونه ورديًا بشكل مكثف، لأن هذه الميكروبات تصبح أكثر وفرة خلال فصل الصيف وفي الخريف".
ويضيف المركز "في غضون ذلك، يظهر الجانب الجنوبي من البحيرة باللون الأخضر لأن الميكروبات الخضراء تتفتح في أوائل الربيع"، وتابع "عندما تفقس أعداد كبيرة من القشريات المائية، الروبيان الملحي في مايو/ أيار وتتغذى عليها الميكروبات الخضراء يتحول لون البحيرة بسرعة إلى اللون الأزرق".
وفي مايو/ أيار الماضي دق منتدى أصدقاء بحيرة سولت لايك في يوتا ناقوس الخطر وقال إن البحيرة في خطر. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وصلت البحيرة إلى أدنى مستوى من الارتفاع السطحي في التاريخ.
وتوصل تقرير من جامعة يوتا حينها أن بحيرة سولت لايك قد انخفضت بنسبة 48 في المائة.
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