انطلق أسبوع الموضة في العاصمة البريطانية لندن يوم الجمعة معلنا أن التصميمات والأزياء التي سيعرضها ستكون بلا أي فراء للمرة الأولى مع سعي عدد متزايد من المصممين لتحسين صورتهم الأخلاقية بالتخلي عن الفراء المستخلص من الحيوانات.
تصميمات بدون فراء مع انطلاق أسبوع الموضة في لندن
تصميمات بدون فراء مع انطلاق أسبوع الموضة في لندن
والحدث الذي يستمر خمسة أيام هو المحطة الثانية في موسم عروض أزياء ربيع/صيف 2019 الذي يستغرق شهرا ويمر بنيويورك ولندن وميلانو وباريس. وأسبوع لندن يتضمن القليل من الأسماء الكبرى على خلاف المحطات الأخرى في الموسم لكنه يجتذب مشترين وصحفيين ومدونين من حول العالم بسبب اهتمامه بالمواهب الناشئة بجانب العلامات التجارية الشهيرة.
ووفقا لمسح أجراه مجلس الموضة البريطاني لم يستخدم أي مصمم في عروض أسبوع لندن هذا العام فراء حيوانات.
وقالت كارولين راش المديرة التنفيذية للمجلس لرويترز "تلك هي المرة الأولى التي قال فيها المصممون إن الأزياء على الممشى لن تتضمن أي فراء بنسبة 100 بالمئة".
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وتابعت قائلة "أعتقد أن الأمر يعكس تغيرا في خياراتهم الإبداعية وفي نظرتهم لقوة المستهلك... يبدو أنهم يفكرون فعلا في الصور التي يقدمونها عن أنفسهم في أسبوع الموضة".
وفي بداية العروض قدم المصمم ريتشارد مالون ألوانا جريئة وبراقة من بينها الوردي الفاقع والأصفر البراق والأزرق والأخضر بدرجات تميل للفسفوري في مجموعته التي بدا أنها استوحت إلهاما من فترتي الستينيات والثمانينيات.
وارتدت العارضات سترات خفيفة بأكتاف ضخمة ومعها تنورات قصيرة وأحذية ضخمة عالية الرقبة.