قال مسؤولون أفغان السبت إن طائرة هليكوبتر تحمل قوات أمنية تحطمت في غرب أفغانستان مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم الطيار.
مقتل 5 في تحطم طائرة هليكوبتر في أفغانستان
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مقتل 5 في تحطم طائرة هليكوبتر في أفغانستان
واستبعد المسؤولون أن يكون هجوم لمتشددين وراء تحطم الطائرة.
ودفعت موجة من الهجمات التي نفذها متشددو حركة طالبان في الأسابيع الأخيرة القوات الأفغانية والأجنبية إلى التوسع في استخدام النقل الجوي في نقل القوات والإمدادات لكن وقعت حوادث متكررة نظرا لعدم كفاية التدريب وضعف التخطيط.
وقال ناصر مهري المتحدث باسم حاكم إقليم فراه "الطائرة الهليكوبتر تحطمت بسبب مشكلة تقنية وليس بنيران طالبان".
وقالت وزارة الدفاع في كابول إنها فتحت تحقيقا في الحادث.
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