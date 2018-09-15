قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين السبت إنها لا يمكنها أن تستبعد انتشارا طويل الأمد للقوات الألمانية في الشرق الأوسط.
وزيرة الدفاع الألمانية لا تستبعد انتشارا طويل الأمد للقوات في الشرق الأوسط
وزيرة الدفاع الألمانية لا تستبعد انتشارا طويل الأمد للقوات في الشرق الأوسط
وأدلت الوزيرة بتلك التصريحات خلال زيارة لقاعدة جوية أردنية يتمركز فيها نحو 300 جندي ألماني إضافة إلى طائرة تزويد بالوقود وأربع طائرات من طراز تورنيدو تقوم بمهام استطلاع في إطار عمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
وردت فون دير ليين على سؤال عما إذا كانت ألمانيا تحتاج إلى قاعدة عسكرية استراتيجية في الشرق الأوسط قائلة "في البداية علينا أن ننهي هذا الانتشار بنجاح. دعوني أقول إنني لا أريد أن أستبعد الفكرة".
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