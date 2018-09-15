شاهد رئيس وزراء الهند ينظف مدرسة في نيودلهي

شارك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في تنظيف مدرسة في نيودلهي السبت خلال حملة نظافة شملت جميع أنحاء البلاد بمناسبة اليوم العالمي للنظافة. مودي قام بكنس فناء المدرسة الثانوية والتقاط النفايات في إطار مبادرته الجديدة من أجل الحفاظ على النظافة.
وكان مودي قد أطلق في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2014 حملة تحت اسم "مهمة تنظيف الهند" لتطور نظام الصحة العامة بحلول عام 2019.
وتنتشر المخلفات في بلدات ومدن الهند بسبب الهجرة للمدن من الأرياف وسوء التخطيط العمراني في المدن وقصور شبكة التخلص من النفايات وتلوث مياه الأنهار والبحيرات بمياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية.