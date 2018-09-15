كيري يرد على اتهامات ترامب: عليك أن تنشغل أكثر ببول مانافورت

أطلق وزير الخارجية الأمريكية الأسبق جون كيري سهامه ردا على هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الحالي مايك بومبيو التي استهدفته على خلفية لقائه نظيره الإيراني بشأن الاتفاق النووي مع إيران، منذ انتهاء مهامه على رأس الوزارة بداية 2017.
وقال كيري إنه على ترامب أن ينشغل أكثر بلقاء رئيس حملته الانتخابية السابق بول مانافورت مع روبرت مولر، أكثر من اللقاء الذي جمع كيري مع جواد ظريف ثلاث أو أربع مرات.
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وأضاف كيري القول مخاطبا ترامب، إنه إذا أردت التعرف على شيء فيما يخص الاتفاق النووي الذي جعل العالم اكثر أمانا، فما عليك إلا ان تشتري كتابي الجديد (إيفري داي إيز إكسترا).
وكان ترامب قد هاجم كيري في تغريدة على موقع تويتر، منتقدا ما وصفه بالاجتماع غير الشرعي مع النظام الإيراني العدواني كثيرا لأمريكا على حد تعبير ترامب. أما بومبيو فوصف تلك اللقاءات بغير المبررة وغير المسبوقة.
وعن ذلك اللقاء قال كيري إن ما قام به كان محاولة لمعرفة ما الذي كان يمكن لإيران أن تقوم به، بهدف إحداث حركية في الشرق الأوسط نحو الأفضل.
وانتقد كيري الرئيس ترامب بخصوص اعتراف مدير حملته (حملة ترامب) الانتخابية بول مانافورت، الذي اعترف بتهمة التآمر ضد الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة العدالة، في إطار التحقيق في احتمال تواطؤ الحملة مع روسيا.