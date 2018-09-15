تجمع السبت حوالي 100 متظاهر مسالم خارج بورصة فرانكفورت في ألمانيا للمطالبة بنظام مالي مستقر و"مفيد للبشر والطبيعة"، بعد عشر سنوات من انهيار بنك ليمان براذرز مخلفا أكبر انهيار مالي.
احتجاجات بالثيران أمام بورصة فرانكفورت للمطالبة بنظام مالي مستقر
احتجاجات بالثيران أمام بورصة فرانكفورت للمطالبة بنظام مالي مستقر
وجلب النشطاء من جماعة مناهضة للعولمة Attac اثنين من تماثيل الثور والدب بالحجم الطبيعي أمام بورصة فرانكفورت، وتم رشقهم بالطلاء ورفعوا لافتات كتب عليها "مسرح الجريمة" و"إنقاذ الكوكب وليس البنوك" وكذلك "التعليم حق أساسي ليس العائد الرأسمالي".
هذا تقدمت شركة ليمان براذرز هولدينغز بطلب للحصول على حماية من الإفلاس في 15 سبتمبر/ أيول 2008 بعد أن حاولت تمويل الكثير من الأصول الخطرة برأس مال قليل جداً، لتصبح أكبر إفلاس أمريكي وأكبر ضحايا أزمة الائتمان العالمية.
في غضون أربعة أيام، اختارت حكومة الولايات المتحدة ألا تنقذ البنك ، مما زاد من الفوضى المنتشرة في الأسواق التي جعلت النظام المالي على ركبتيه ودفع الاقتصاد العالمي إلى ركود عميق.
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