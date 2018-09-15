قال مسؤولون في القطاع الطبي الفلسطيني الجمعة إن جنودا إسرائيليين قتلوا ثلاثة فلسطينيين، أحدهم فتى في الحادية عشرة من عمره، وأصابوا 248 على الأقل كانوا يشاركون في احتجاجات أسبوعية على حدود قطاع غزة.
شادي عبد العال.. أصغر قتيل فلسطيني برصاص إسرائيل في الاحتجاجات
شادي عبد العال.. أصغر قتيل فلسطيني برصاص إسرائيل في الاحتجاجات
ويرتفع بذلك عدد من قتلوا منذ بدء الاحتجاجات على حدود القطاع في 30 مارس آذار إلى 177 قتيلا. وشادي عبد العال الذي كان يبلغ من العمر 11 عاما هو أصغر قتيل برصاص إسرائيل في الاحتجاجات.
وقال عبد العزيز عبد العال والد الفتى"كان متعودا على الذهاب كل جمعة مثله مثل الآلاف من الناس.. وهذه الجمعة كان قدره أن يستشهد".
وقال هاشم حسان إنه رأى شادي أثناء إطلاق النار عليه من على مسافة نحو 70 مترا من السور. وأضاف "رمى بعض الحجارة لكنها لم تصل إلا أمتار قليلة. لم يكن يشكل أي خطر".
اقرأ أيضا على يورونيوز:
أيام ولي العهد محمد بن سلمان أضحت معدودة وفق صحيفة التايمز
شاهد: سجال حاد بين وزيرين أوروبين حول ملف الهجرة
شاهد: بحيرة يوتا بلونين مختلفين
وقال الجيش الإسرائيلي إنه استخدم القوة الضرورية لمنع اختراق السياج الحدودي عندما احتشد نحو 13 ألف متظاهر فلسطيني تجمعوا في عدة مناطق قرب السياج ورشق بعضهم الجنود بالحجارة والقنابل الحارقة والقنابل اليدوية تحت غطاء من دخان يتصاعد من حرق إطارات السيارات.
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عندما سئلت عن مقتل الصبي إن القوات التزمت بقواعد إطلاق النار.