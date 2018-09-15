ألزمت ملكة الأردن رانيا العبدالله الجمعة النائب البرلماني العضو في كتلة الاصلاح المحسوبة على التيار الإسلامي، صالح العرموطي، حده بتغريدة على تويتر، حين توجهت مباشرة إلى النائب بجواب عن سؤال وجهه في البرلمان حول علاقة الملكة الأردنية بمركز يدعى "مؤسسة الملكة رانيا العبدالله للتطوير والتدريب". النائب البرلماني تساءل عن الجهة التي تمول هذا المركز في إشارة غير مباشرة للمكلة رانيا العبدالله.
الملكة رانيا العبد الله تُحرج نائبا أردنيا عبر تويتر
الملكة رانيا العبد الله تُحرج نائبا أردنيا عبر تويتر
العرموطي طالب الحكومة بالرد على سؤاله هذا وفقا الإجراءات المعمول بها في البرلمان الأردني، غير انه وبعد وقت قصير من مداخلته في البرلمان تفاجأ النائب بجواب سريع ومباشر من صاحبة الشان نفسه. الملكة الأردنية ردت عن طريق تغريدة في توتير على صالح العرموطي وقالت:
"مع كل التقدير لسعادة النائب صالح العرموطي، لدي استفسار بسيط: ما هو "مركز الملكة رانيا للتدريب والتطوير" الذي تشير إليه في سؤالك؟ فأنا لست على علم بأي مؤسسة تحمل هذا الاسم".
الملكة رانيا توجهت بسؤال للنائب عن المركز ومهامهه ومكان تواجده وهي طريقة جد ذكية للقول أنها لا علاقة لها بهذا المركز نهائيا.
نائب كتلة الاصلاح العرموطي، احس بالإحراج بعد الجواب الذي تلقاه من الملكة رانيا وسارع لشكرها نظير الرد على إستفساره.
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