خبراء قانونيون: تعاون مدير حملة ترامب قد يعمق التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات

قال خبراء قانونيون إن الصفقة القانونية التي أبرمها بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، التي تقضي بالتعاون مع الادعاء في تحقيقه في التدخل الروسي في انتخابات 2016 تشير إلى أنه قد يلقي الضوء على أسئلة معلقة بشأن الحملة. وقال محامون غير مشاركين في القضية إن اتفاق مانافورت مع المحقق الخاص روبرت مولر، على التعاون "الكامل والصادق والشامل والصريح" قد يضع نفي ترامب تواطؤ حملته مع روسيا تحت المحك.

وقال راندال إلياسون، المدعي الاتحادي السابق واستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن، إن الاتفاق الذي يقضي بألا تزيد العقوبة عن عشر سنوات بعد أن كانت لتكون أطول بكثير من دونه، "اتفاق جيد جدا"، ويشير إلى أن فريق مولر يشعر بقيمة تعاون مانافورت.