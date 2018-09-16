قالت الشرطة الإسرائيلية ومسؤولون في القطاع الطبي إن فلسطينيا قتل إسرائيليا طعنا في مركز تجاري في الضفة الغربية المحتلة الأحد قبل أن يطلق مدني مسلح النار على المهاجم ويصيبه.
فلسطيني يطعن إسرائيليا ومستوطن يرد ويصيبه بعيار ناري
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فلسطيني يطعن إسرائيليا ومستوطن يرد ويصيبه بعيار ناري
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وبدا المهاجم في لقطات صورتها كاميرات مراقبة أمنية وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يطعن الرجل في ظهره خارج المركز التجاري في مستوطنة جوش عتصيون اليهودية.
وبعد مقاومة لفترة وجيزة يفر المهاجم ويتبعه رجال يلوحون بمسدسات ثم يقع أرضا بعد ذلك على الرصيف.
وقال مستشفى في القدس إنه استقبل جثة إسرائيلي يبلغ من العمر 45 عاما وأشار إلى أنه كان قد فارق الحياة بالفعل عند وصوله.
وقال متحدث باسم الشرطة إن الفلسطيني أصيب برصاص أطلقه مدني في موقع الحادث وهو حاليا محتجز لدى السلطات الإسرائيلية.
ووقعت هجمات ينفذها فلسطينيون في أماكن عامة ضد إسرائيليين بين الحين والآخر منذ عام 2015 بعد عام من انهيار محادثات السلام.