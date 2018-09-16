أول تعليق لعلاء مبارك إثر قبض السلطات المصرية عليه وعلى أخيه جمال

بعد يوم من إلقاء السلطات المصرية القبض على نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، بتهمة انتهاك قواعد سوق الأوراق المالية والبنك المركزي، علق علاء مبارك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالقول، إن الحقيقة بشأن ما نسب إليه وإلى شقيقه جمال ستظهر في يوم ما، وأعرب عن أمله في ذلك وقد أثنى بالشكر على كل من سانده وساند أخاه في هذه القضية.

وجاءت رود فعل المنخرطين في الموقع على صفحة نجل الرئيس الأسبق متفاوتة، بين متعاطفين مع جمال وعلاء يشدون من أزرهم، ومعارضين لهما يتهمونهم باللصوصية والسرقة.