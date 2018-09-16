أول تعليق لعلاء مبارك إثر قبض السلطات المصرية عليه وعلى أخيه جمال

بعد يوم من إلقاء السلطات المصرية القبض على نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، بتهمة انتهاك قواعد سوق الأوراق المالية والبنك المركزي، علق علاء مبارك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالقول، إن الحقيقة بشأن ما نسب إليه وإلى شقيقه جمال ستظهر في يوم ما، وأعرب عن أمله في ذلك وقد أثنى بالشكر على كل من سانده وساند أخاه في هذه القضية.
وجاءت رود فعل المنخرطين في الموقع على صفحة نجل الرئيس الأسبق متفاوتة، بين متعاطفين مع جمال وعلاء يشدون من أزرهم، ومعارضين لهما يتهمونهم باللصوصية والسرقة.
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وكانت محكمة القاهرة قد أمرت بحبس علاء وجمال يوم السبت في قضية التلاعب في البورصة، وهو ما ينفيه المتهمان. والقضية تعود إلى سنة 2012 حيث أخلي سبيلهما سنة 2015، وسوف يتم النظر في القضية في جلسة ستعقد يوم الخميس المقبل.
وتم متابعة الأخوان جمال وعلاء قضائيا سنة 2011 عقب ثورة يناير/كانون الثاني بعد إزاحة والدهما من الرئاسة، بتهمة الفساد والقتل. وكان جمال المصرفي السابق في بنك أمريكا الدولي في لندن، والمتخرج من الجامعة الأمريكية في القاهرة، يحلم بأن يخلف والده، على رأس أكبر بلد كثافة سكانية في العالم العربي، وكان جمال الذي كان ينظرإليه على رأس نخبة انتهازية فاسدة يحظى بدعم والدته سوزان مبارك لتحقيق ذلك الهدف، وفقا لما ورد في صحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ (03/08/2011)، أما علاء فقد ترك لأخيه المنابر السياسية قبل ثورة يناير وفق الصحيفة، فقد كون ثروته في مجال الأعمال في كنف التكتم، وخاصة في مجال المقاولات.