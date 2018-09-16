قالت صحيفة بيلد الألمانية إن الناشط البارز المناهض للكرملين بيوتر فيرزيلوف وصل إلى برلين على متن طائرة طبية خاصة السبت بعد تعرضه لأزمة صحية ونقله إلى مستشفى في موسكو الأسبوع الماضي.
صحيفة: وصول ناشط مناهض للكرملين إلى ألمانيا للعلاج
صحيفة: وصول ناشط مناهض للكرملين إلى ألمانيا للعلاج
وأشار أعضاء من جماعة بوسي رايوت الاحتجاجية، التي سبق أن تعاون معها فيرزيلوف، إلى أنه ربما جرى تسميمه.
وذكرت بيلد أن الناشط سينقل إلى عيادة في برلين لم يتم الكشف عن اسمها لتلقي العلاج. ونقلت عن أفراد أسرته قولهم إنه فقد بصره وقدرته على الكلام والمشي.
وقالت زوجته ناديشدا فيرزيلوف للصحيفة "أعتقد أنه تم تسميمه عن عمد... كانت محاولة لتخويفه أو قتله".
واقتحم فيرزيلوف البالغ من العمر 30 عام مع ثلاث نساء من بوسي رايوت الملعب لفترة وجيزة خلال المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بموسكو في يوليو/ تموز. وهو أيضا ناشر لموقع إلكتروني روسي يركز على انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا.
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