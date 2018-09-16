تمكن الرياضي الفرنسي كيفين ماير الأحد من تحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق العشاري خلال منافسات ديماستر دو تالنس المقامة في فرنسا بعد أن سجل 9126 نقطة. وتفوق ماير على الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة الأمريكي أشتون أيتون بـ 9045 نقطة.
الفرنسي كيفن ماير يحطم الرقم القياسي العالمي في العشاري بـ 9126 نقطة
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الفرنسي كيفن ماير يحطم الرقم القياسي العالمي في العشاري بـ 9126 نقطة
وبهذا الإنجاز، مسح ماير، بطل العالم في هذا الاختصاص، خيبة أمله في البطولات الأوروبية التي أقيمت في برلين في أغسطس/ أب الماضي، حيث انسحب من المنافسة بعد ثلاثة إخفاقات. وبهذا يصبح ماير أول فرنسي يحمل الرقم القياسي العالمي للعشاري.
ماير البالغ من العمر 26 عام ثالث رياضي في العالم يقطتع 9000 نقطة في مسابقة العشاري، بعد أشتون إيتون الذي سبقه في أولمبياد 2016 ، والتشيكي رومان سبريل.