أكثر من ثلث حالات الانتحار حول العالم أبطالها فتيات هنديات.. لماذا؟

خلصت دراسة نقلتها مجلة ذا لانسيت العلمية في مطلع سبتمر-أيلول إلى أن 37٪ من النساء اللواتي يقدمن على الانتحار هنديات الأصل والمنشأ. صحيفة لوموند الفرنسية من جانبها، فقد ألقت الضوء على المأساة التي يعيشها هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة ذاكرة أن نسبة انتحار الفتيات لها عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة. وأضافت أن الظاهرة قد أثرت بالفعل على نسبة انتحار الذكور التي ارتفعت بدورها ووصلت إلى نحو 25٪.