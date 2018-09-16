أدى وزراء الحكومة الجديدة في السودان السبت اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير. وتولى رئيس الوزراء السوداني الجديد معتز موسى حقيبة المالية في الحكومة الجديدة، وذلك بعد اعتذار الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك نائب الأمين العام التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا عن حقيبة وزارة المالية.
الحكومة السودانية الجديدة تؤدي القسم والبشير يحتفظ بحقيبة المالية
الحكومة السودانية الجديدة تؤدي القسم والبشير يحتفظ بحقيبة المالية
الحكومة السودانية الجديدة تضم 20 وزيرا اتحاديا، و27 وزير دولة، بينما كانت كانت تضم الحكومة السابقة 31 وزيرا اتحاديا و47 وزير دولة.
واحتفظ حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بـ 10 حقائب وزارية اتحادية في الحكومة الجديدة، وأوكلت 11 حقيبة إلى الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة.
وقام البشير حل الحكومة انهاية الأسبوع الماضي بعد جتماع للمكتب القيادي للحزب الحاكم، دعا إللا تشكيل حكومة جديدة وتقليص عدد الوزراء إلى 21 وزيرا، مع الإبقاء على كل من وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد ووزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف في منصبيهما.
وستحاول الحكومة السودانية الجديدة معالجة الأزمات الاقتصادية التي تتخبط فيها الخرطوم منذ سنوات والتي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الأسعار وتدني قيمة العملة المحلية.
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