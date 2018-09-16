قالت تقارير إعلامية محلية إن بابا الفاتيكان عزل قسا في تشيلي يخضع للتحقيق في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي بالأطفال وسط فضيحة تحرش متنامية هزت الكنيسة الكاثوليكية. ونقلت صحيفة إيل ميركوريو عن أبرشية سانتياغو أن البابا فرنسيس قرر عزل القس كريستيان بريشت.
البابا فرنسيس يعزل قسا من تشيلي بسبب التحرش الجنسي بالأطفال
البابا فرنسيس يعزل قسا من تشيلي بسبب التحرش الجنسي بالأطفال
وبريشت هو الرئيس السابق لجماعة حقوق الإنسان التابعة للكنيسة والتي طالبت في الثمانينات الديكتاتور السابق أوجوستو بينوشيه بإنهاء التعذيب في تشيلي.
ويأتي اتهام القس ذائع الصيت بالتحرش الجنسي في إطار التحقيق في ادعاءات ضد أعضاء جماعة دينية. ونفى بريشت في وقت سابق الاتهامات.
ويأتي قرار البابا فرنسيس في الوقت الذي داهمت فيه شرطة تشيلي مكاتب كنسية في أنحاء البلاد بحثا عن أدلة على أن مسؤولين كنسيين أخفوا قضايا التحرش عن السلطات.
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