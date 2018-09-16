ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن المضادات الجوية التابعة للجيش السوري أسقطت عددا من الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل قرب مطار دمشق مساء السبت.
شاهد: المضادات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط مطار دمشق
شاهد: المضادات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط مطار دمشق
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان صاروخي إسرائيلي على مطار دمشق الدولي وتسقط عددا من الصواريخ المعادية".
ولدى سؤالها عن تقرير الوكالة السورية قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي "لا نعلق على تقارير أجنبية".
وخلال الصراع المستمر منذ أكثر من سبع سنوات في سوريا زاد القلق في إسرائيل المجاورة من تنامي نفوذ عدوتها إيران إحدى الحلفاء الرئيسيين للرئيس السوري بشار الأسد.
وقصف سلاح الجو الإسرائيلي عشرات الأهداف التي وصفها بأنها مواقع لانتشار القوات الإيرانية أو لنقل الأسلحة لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران خلال الحرب.
ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان صاروخي إسرائيلي على مطار دمشق الدولي وتسقط عددا من الصواريخ المعادية".
وقال شهود في معرض تجاري رئيسي بالعاصمة دمشق إن السماء توهجت ببريق النيران جراء التصدي للصواريخ.