أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، اعتماده لنظام جديد بشأن إقامة الوافدين بعد التقاعد. ويسمح النظام الجديد للوافدين إلى دولة الإمارات بالإقامة (إقامة طويلة الأمد) على أراضيها بعد التقاعد، ومن المعروف أن الإقامة في الإمارات تقتضي وجود عمل في البلاد إلا أن القرار لغى بموجبه شرط وجود عمل للإقامة.
الإمارات تقر إجراءات جديدة لبقاء الوافدين بعد التقاعد.. تعرف عليها
الإمارات تقر إجراءات جديدة لبقاء الوافدين بعد التقاعد.. تعرف عليها
واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قانونا "يمنح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الـ 25 تسمح بالبقاء لوقت طويل في الدولة".
ويهدف القرار إلى توفير الإقامة طويلة الأمد والبيئة المناسبة للمتقاعدين الراغبين في الإقامة على أرض الدولة للرخاء والاستثمار من خلال نظام مالي وصحي مستقر وعالي الجودة.
وينص القانون الحالي على مغادرة الوافدين لدى بلوغهم سن التقاعد الذي يتراوح بين 60 و65 عاما اعتمادا على صاحب العمل. وقد يساعد القانون الجديد على تعزيز سوق العقارات بدبي ثاني أكبر وأغني إمارة في دولة الإمارات بعد أبوظبي الغنية بالنفط.
وكانت مؤسسة (إس آند بي ريتنجز جلوبال) للتصنيفات الائتمانية قد قالت في فبراير شباط إن أسعار العقارات في دبي قد تتراجع بما يتراوح بين عشرة و15 في المئة خلال العامين المقبلين بسبب تأثرها بالمعروض الجديد والمخاطر الجيوسياسية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات.
شروط الحصول على إقامة طويلة الأمد في الإمارات
ينص القانون على امتيازات خاصة بالإقامة لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا للوافدين المتقاعدين من سن الخامسة والخمسين وما فوق حسب شروط محددة".
تنص الشروط على أن يمتلك المتقاعد استثمارا في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم أو اثبات دخل لا يقل عن 20.000 درهم شهريا على أن يتم تطبيقه في بداية عام 2019.
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