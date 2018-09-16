قضت محكمة ايدين غربي تركيا بسجن شاب بريطاني سبع سنوات وستة أشهر، بتهمة القتال مع مليشيات كردية تعتبرها تركيا إرهابية.
تركيا تحكم بالسجن على بريطاني قاتل مع وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا
تركيا تحكم بالسجن على بريطاني قاتل مع وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا
وأوقفت السلطات التركية الشاب جو روبنسون في تموز/يوليو 2017، عندما كان يقضي إجازته رفقة زوجته ببيت عائلة زوجته في ديديم، ثم نقل على مركز حجز مؤقت، بسبب نشره صورا وهو يرتدي لباسا عسكريا مع مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، والمتحالفين مع الولايات المتحدة في محاربة تنظيم ما يسمى بداعش.
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وأطلقت المحكمة سراح روبنسون وأبقته تحت المراقبة القضائية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر إثر جلسة محاكمة. ولم يحضر روبنسون المحاكمة الجمعة لأسباب صحية. وقد اعتقلت الشرطة البريطانية روبنسون في مطار مانشستر للاشتباه في علاقته بالارهاب عند عودته في تشرين الثاني، ولكن كل التهم الموجهة إليه أسقطت. من جانبه اعلن الوزير البريطاني للشؤون الخارجية استعداده تقديم مساعدة استشارية لمواطنه في تركيا.
بدروها تمت محاكمة زوجة روبنسون الكردية، ميرا روخان الحائزة على الجنسية البلغارية في الفترة نفسها التي اعتقل فيها زوجها، ثم أطلق سراحها مع إبقائها تحت المراقبة القضائية، وقضت المحكمة غيابيا قبل يومين بسجنها سنة وعشرة اشهر بسبب بثها الدعاية الإرهابية وفق السلطات التركية. وتوجد الزوجة حاليا في إنجلترا، حيث تقول الصحافة البريطانية إن جو روبنسون جندي سابق قاتل في أفغانستان سنة 2012، ثم ذهب إلى سوريا في 2015، ليعمل في القسم الطبي، لوحدات حماية الشعب الكردية.