كعادته كل عام، فتح قصر الإليزيه أبوابه أمام الزوار الفرنسيين والأجانب احتفالا بأيام التراث الفرنسي. الاحتفال يسمح للمدنيين بزيارة القصر الرئاسي الشهير والتجول بين جدرانه بمنتهى الحرية.
شاهد: قصر الإليزيه يفتح أبوابه أمام الزائرين ليخرجوا محملين بالهدايا التذكارية
شاهد: قصر الإليزيه يفتح أبوابه أمام الزائرين ليخرجوا محملين بالهدايا التذكارية
هذا العام أطلقت الرئاسة الفرنسية مبادرة ليتمكن الزائرون بالاحتفاظ بذكرى طيبة من القصر الفرنسي عن طريق إنشاء معرض مصغر. في نهاية زيارتهم للقصر الفخم وقبيل الخروج من أبوابه الضخمة يمكنهم المرور بالمعرض لاقتناء بعض التحف التذكارية.
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كما أنشأت الرئاسة موقعا إلكترونيا لبيع حوالي خمسين منتجات تذكاريا على الإنترنت تحمل علامة "إليزيه" بينها حلوى "ماكارون" الشهيرة بألوان العلم الفرنسي، وأكواب عليها رسم الرئيس ماكرون وهدايا أخرى، بهدف تمويل أعمال ترميم القصر الرئاسي.
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وأشار قصر الإليزيه إلى أن "هذا التوزيع على نطاق أوسع سيمكن من إشعاع أكبر للعلامة التجارية الحاملة لقيم الجمهورية والثقافة الفرنسية والمهارات الشهيرة المتصلة بها".