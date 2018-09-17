أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم، حملة تغييرات عسكرية، أحال خلالها قائدي القوات البرية والجوية على التقاعد.
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النهار الجزائرية: الرئيس بوتفليقة يقيل قائدي القوات البرية والجوية ويعين أمينا عاما لوزارة الدفاع
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النهار الجزائرية: الرئيس بوتفليقة يقيل قائدي القوات البرية والجوية ويعين أمينا عاما لوزارة الدفاع
@ Copyright :رويترز
الخبر الذي نقله موقع "النهار أونلاين"، ذكر أن قائد القوات البرية اللواء أحسن طافر، قد أقيل، وتم تعيين اللواء سعيد شنقريحة مكانه، كما أحيل قائد القوات الجوية اللواء عبد القادر لوناس على التقاعد، وتم تعيين اللواء بو معيزة حميد بدلا منه.
وذكر الموقع أن الرئيس بوتفليقة عين اللواء غريس عبد الحميد كأمين عام لوزارة الدفاع الوطني، بعد أن أنهيت مهام اللواء زناخري.