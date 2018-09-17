فضيحة جنسية جديدة تلاحق حفيد مؤسس جماعة الإخوان

قررت السلطات القضائية في سويسرا ملاحقة مواطنها المصري الأصل طارق رمضان بتهمة الاغتصاب.

ونقلت وسائل إعلام سويسرية أن المدعين في جنيف، فتحوا تحقيقاً في الاغتصاب وسوء السلوك الجنسي ضد العالم الاسلامي طارق رمضان، الذي اعتقل في فرنسا منذ شباط / فبراير بسبب اتهامات منفصلة بالاغتصاب.

ونقلت صحيفة (تريبيون دي جينيف) عن هنري ديلا كازا المتحدث باسم مكتب الادعاء في جنيف قوله إن السلطات قررت فتح تحقيق جنائي رسمي في مزاعم بأن رمضان اغتصب امرأة في فندق بجنيف في عام 2008.