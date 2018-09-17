أدى انفجار حاسوب أحد الركاب إلى انتشار الدخان بعربة أحد القطارات في مترو العاصمة الإسبانية مدريد.
شاهد: انفجار حاسوب يثير الذعر في مترو مدريد
شاهد: انفجار حاسوب يثير الذعر في مترو مدريد
وازدادت كثافة الدخان حتى تسببت في اختناق مؤقت لبعض الركاب ما أدى لتوقف القطار، بالإضافة إلى قطار آخر كان في الجهة المقابلة له.
وقالت وسائل إعلام إسبانية إن الانفجار تسبب في إصابة صاحبة الحاسوب، بالإضافة لما لا يقل عن خمسة أشخاص كانوا جالسين بالقرب منها.
ووقعت الحادثة بقطار على خط المترو رقم 9 المتجه إلى محطة برينثيبى دي فيرغارا بالعاصمة الإسبانية.
وقال أحد الركاب إن بقية الركاب قاموا بفتح أبواب عربة القطار يدوياً بعد تصاعد الدخان وساد الخوف من أن يكون الحادث عملاً إرهابياً.
ولاتزال اعتداءات مدريد عام 2004 عالقة في أذهان الكثيرين في إسبانيا حين هزت محطة أتوتشا للقطارات انفجارات نفذها متطرفون وتبناها تنظيم القاعدة وقد خلفت تلك الاعتداءات 193 قتيلاً واكثر من 2000 جريح.
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