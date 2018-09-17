زعيمة اليمين الفرنسي تدعو الأحزاب الشعبوية للاتحاد قبل انتخابات أوروبية

حثت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا الأحزاب الشعبوية في أوروبا على الاتحاد في مواجهة المؤسسة الليبرالية في الانتخابات الأوروبية المقررة العام المقبل وذلك مع عودتها بروح قتالية إلى الأضواء بعد هزيمتها المنكرة في انتخابات الرئاسة الفرنسية العام الماضي.
وقالت لوبان في كلمة أمام أنصار حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه بمدينة فريجوس في جنوب فرنسا إن حزبها سيخوض انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو أيار "بالتنسيق مع" حلفاء في )حركة أوروبا الأمم والحريات(.
ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانتخابات بأنها معركة مفتوحة بين الشعبويين المناهضين للهجرة مثل التجمع الوطني والتقدميين الموالين للاتحاد الأوروبي أمثاله.
وقالت لوبان في كلمتها الأحد"في فرنسا، هدفنا هو هزيمة ماكرون".
وأضافت "وفي أوروبا، هدفنا هو أن نعمل مع حلفائنا، الجماعات (القومية) الأخرى، على تكوين أغلبية تنأى عن الاتحاد الأوروبي المتهالك وتتحرك صوب تعاون بين الدول مع الاحترام المتبادل لتنوعها وهويتها".
وترغب لوبان في إجبار بروكسل على إعادة السلطات إلى الدول الأعضاء وهو ما يقول أنصار الاتحاد الأوروبي إنه يؤذن بانتهاء الوحدة السياسية والنقدية لأوروبا.
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