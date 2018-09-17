اشتبكت الشرطة الألمانية مع محتجين كانوا يحاولون حماية منطقة في غابة هامباخ، تخطط شركة RWE للطاقة لتدميرها لأجل توسعة منجم للفحم. وألقت القبض على 34 من المتظاهرين المختبئين بين الأشجار والأنفاق.
احتجاجات في ألمانيا على قضم غابة لأجل توسعة منجم فحم
احتجاجات في ألمانيا على قضم غابة لأجل توسعة منجم فحم
وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين بأكثر من ألفين، فيما أشارت تقديرات مراقبين ميدانيين إلى أنهم كانوا عدة آلاف.
ويشعر الناشطون البيئيون بالغضب من الاستخدام المستمر للوقود الملوث، وتأثيره السلبي على البيئة، ويدعون أن توسيع المنجم سيهدد الأنواع المحمية، بالإضافة إلى بعض أشجار الزان والبلوط التي تعود إلى مئات السنين.
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وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن مئات السيارات من عدة مدن اصطفت على الطرق. وطوقت الشرطة الغابة التي يتواصل فيها إخلاء بيوت أقامها ناشطو البيئة فوق الأشجار منذ سنوات.
ولم يتمكن المتظاهرون من السير سوى في الحقول أو على الطرق التي تقع على حافة الغابة، فيما حمل بعضهم شتلات لزراعتها في منطقة أزيلت منها الأشجار، في تحد ضد شركة الطاقة التي تبحث عن مزيد من الفحم البني المستخدم في محطات توليد الكهرباء.
ومع تقارير تفيد بأن ألمانيا قد تغلق آخر محطة للطاقة المتبقية تعمل بالفحم في غضون عشرين عاماً، يقول المشاركون في الحملة إن السلطات لا تفعل ما يكفي لتقليل الوقود القائم على الكربون.