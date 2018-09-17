وافق البرلمان الروماني على إقامة استفتاء وطني حول تعديل دستور البلاد بشكل معارض لزواج المثليين حال التصويت لصالحه.
البرلمان الروماني يوافق على إقامة استفتاء مناهض لزواج المثليين
البرلمان الروماني يوافق على إقامة استفتاء مناهض لزواج المثليين
ويتضمن التعديل المقترح للدستور تعريف الزواج على أنه "اتحاد توافقي بين رجل وامرأة" ليستبعد بشكل صريح إمكانية إقامة زيجات بين المثليين من الجنسين.
وقرر البرلمان عقد الاستفتاء يوم 7 أكتوبر-تشرين الأول القادم.
وجاء التصويت بعد توقيع 3 ملايين روماني على عريضة تطالب بتحديد تعريف الزواج كشراكة بين الرجل والمرأة.
وقال عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم إن التصويت على الاستفتاء جاء من منطلق ديني، وأضاف: "نحن أمة مسيحية منذ 2000 عام".
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وانتقدت منظمة "أكسيبت" لحماية حقوق المثليين الاستفتاء ووصفته بالقرار الذي "يزيد من الرهاب ضد المثلية الجنسية، كما أنه يضحي بالحماية الدستورية للعديد من العائلات".
وبالرغم من إجراء الاستفتاء على إعادة تعريف الزواج، إلا أن التصويت لصالحه لن يعني استبعاد القانون الروماني القائم الذي يعترف بالشراكات المدنية، وليس الزواج، بين المثليين.
يذكر أن القانون الأساسي في رومانيا يعرف الزواج بأنه رابطة بين "زوجين" بدون تحديد الجنس.
ولا تعترف رومانيا بزواج المثليين، شأنها شأن عدد من دول أوروبا الشرقية كبلغاريا وسلوفاكيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا.