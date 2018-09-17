موسكو: الطائرة الماليزية أسقطها صاروخ أوكراني ولدينا تسجيل صوتي يثبت ذلك

ها هي قضية الطائرة الماليزية، التي تحطمت في العام 2014 فوق سماء أوكرانيا تطفو مجددا على مسرح الأحداث بعيد تطرق وسائل إعلام روسية إلى وجود أدلة جديدة بخصوص تحطم طائرة "البوينغ" التي كانت تقوم بالرحلة "ام أيتش 17"، والتي تمّ اتهام روسيا إلى وقت قريب، بالوقوف وراء سقوطها.

واستنادا إلى وزارة الدفاع الروسية، فقد أشارت وسائل إعلام روسية إلى أدلة جديدة تفيد بأنّ الصاروخ المسؤول عن إسقاط الطائرة قد صُنع في منشأة دولغوبرودني بضواحي موسكو عام 1986. نفس المصادر أكدت أنّ أوكرانيا قامت باستلام واستخدام الصاروخ في نفس السنة، كما أكد رئيس قسم الدفاع عن القذائف والمدفعية نيكولاي بارشين أنّ روسيا تمكنت من تعقب الرقم التسلسلي لصاروخ "بوك" من خلال بعض الشظايا التي تمّ العثور عليها.