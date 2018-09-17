شاهد: قرية يمنية معظم سكانها من فاقدي البصر

الحرب والفقر يهددان اليمنيين، كثيرون منهم لا يحصلون على الرعاية الصاحية المناسبة، إلا أن قرية "مهات" اليمنية، تعاني من مصيبة ثالثة، فالكثير من سكانها يعانون من العمى.

فالقرية والتي يقدر عدد سكانها بمئتي شخص، يوجد منهم حوالي 70 من فاقدي البصر، حيث عليهم أن يتحسسوا طريقهم.