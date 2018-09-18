قراءة الأشياء بشكل متكرر ليست بالضرورة الطريقة الأفضل لحفظ المعلومات والتمكن من استرجاعها عند الحاجة إليها كما هو الحال في الامتحانات الجامعية مثلاً. ومهما كان الفرد ذكياً، قد تخونه الذاكرة أحياناً ويفشل في استرجاع أبسط المعلومات رغم تكراره واستخدامه سابقاً لها عدة مرات.
خمس تقنيات ينصح بها علم النفس لتحسين ذاكرتك
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خمس تقنيات ينصح بها علم النفس لتحسين ذاكرتك
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وأشارت الدراسات الأخيرة إلى أن معظم الطلاب يتبعون طرق غير مبتكرة في الحفظ والتكرار وهو ما يعد في الكثير من الحالات مضيعة للوقت بحسب موقع إنسايدر.
فيما يلي خمس استراتيجيات يقترحها علم النفس من أجل تمرين ذاكرتنا على العمل بكفاءة
- الاستراتيجية الأولىإعادة القراءة
اترك بعض الوقت بين القراءة والأخرى من أجل إفساح المجال أمام المعلومات كي تأخذ مكانها في دماغك
- الاستراتيجة الثانيةالتركيز على الأشياء المهمة
خذ وقتاً للتفكير في الأشياء الأكثر أهمية وحاول ربطها بمعلوماتك السابقة
- الاستراتيجية الثالثةأخذ الملاحظات
قم بأخذ ملاحظات وصغها بكلماتك الخاصة لأن ذلك يساعد على التفكير بشكل أعمق بمحتوى المعلومات
- الاستراتيجية الرابعةالبدء بالخطوط العريضة
انظر إلى المعلومات بمنظور عام قبل الدخول في التفاصيل
- الاسترايتجية الخامسةاختبر قدراتك
قم بتقييم ما أنجزته بشكل موضوعي دون أن تثق بشكل مبالغ به في قدراتك
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