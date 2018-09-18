نفى متحدث باسم الجيش الفرنسي يوم الثلاثاء ضلوع بلاده في اختفاء طائرة عسكرية روسية فوق سوريا.
مصدر من الجيش الفرنسي ينفي ضلوع فرنسا في اختفاء طائرة روسية فوق سوريا
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مصدر من الجيش الفرنسي ينفي ضلوع فرنسا في اختفاء طائرة روسية فوق سوريا
كانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت ليل الاثنين إن إحدى طائراتها العسكرية اختفت من على شاشات الرادار فوق سوريا في نفس الوقت الذي كانت فيه قوات إسرائيلية وفرنسية تشن هجمات جوية على أهداف في سوريا. وقالت إن الطائرة كانت تقل 14 شخصا.
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